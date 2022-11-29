Белый дом: Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя "совершенно отвратительно"

Высказываясь о продолжающихся российских атаках на энергосистему Украины он отметил, что Путин ранее использовал еду и страх как оружие, а "теперь он использует приближающиеся холода, чтобы фактически попытаться поставить украинский народ на колени".

"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти вся гражданская инфраструктура. И в значительной степени это энергия, вода, ресурсы, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, без сомнения, будет холодной зимой", - заявил представитель Белого дома.

"Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то, чтобы он не поступал мерзко раньше, но... цели эти в основном гражданские. И он хочет именно попытаться поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", - отметил Кирби.

При этом чиновник выразил уверенность, что сделать это Путину не удастся.

Отвечая на вопрос о практических действиях США, чтобы противодействовать такому террору РФ и помочь Украине преодолеть последствия, Кирби назвал "несколько вещей":

Во-первых, Штаты продолжают обеспечивать украинские вооруженные силы "инструментами, оружием, возможностями и обучением, в которых они нуждаются, чтобы они могли добиться успеха на поле боя".

Во-вторых, США работает с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы получить запасные части, оборудование, трансформаторы, виды материалов и комплектующих для восстановления и запуска электроэнергии на большей части Украины, а также - "водные ресурсы".