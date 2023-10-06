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Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WP

Фото: Си Цзиньпин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Отмечается, что лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), форума экономик Тихоокеанского побережья в составе 21 страны, который пройдет 11-17 ноября в Сан-Франциско.

По словам источников, Байден "с нетерпением" ждет встречи с Си, однако в Китае пока даже не подтвердили участие своего лидера в АТЭС.

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.

Напряженные отношения между Китаем и США

Следует отметить, что отношения между Китаем и США остаются напряженными уже долгое время.

Ситуация обострилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как тогда писали западные СМИ, Китай мог использовать ее для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также очень отличается и внешняя политика двух стран, в том числе в отношении войны России против Украины. США активно поддерживают нашу страну и оказывают ей военную помощь, в то время как Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором.

Несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Тем не менее, он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь