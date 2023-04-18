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Белый дом планирует ввести значительные ограничения на американские инвестиции в Китай, - СМИ

Фото: Белый дом планирует ввести значительные ограничения на американские инвестиции в Китай (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Рolitico.

Ограничение планируется ввести в конце апреля, однако в США уже начали формировать рабочие группы, к которым они будут относиться. Предварительно от компаний потребуется сообщать правительству о новых инвестициях в Китае.

Однако, как свидетельствуют последние заявления, команда Байдена не заинтересована в серьезном разрыве связей между крупнейшими экономиками мира.

"Но, несмотря на примирительный тон, США готовят ряд мер, направленных на критические части китайской экономики. В дополнение к ожидаемому указу об инвестициях, они также рассматривают потенциальный запрет на принадлежащее китайцам широкое популярное приложение TikTok", - пишет издание.

Напомним, Reuters сообщал, чтоотношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности.

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