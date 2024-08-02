Белый дом об обмене с РФ: никакого взаимодействия с Путиным не было

"Никакого взаимодействия напрямую с Владимиром Путиным", - сказал Салливан.

При этом он отметил, что США взаимодействовали с российскими чиновниками в ходе подготовки к обмену.

"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", - заявил советник Белого дома.

Также во время брифинга в Белом доме президента США Джо Байдена спросили, хочет ли он поговорить непосредственно с Путиным, учитывая, что заключенные возвращаются домой в рамках соглашения.

"Мне не нужно говорить с Путиным", - ответил Байден.