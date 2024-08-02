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Белый дом об обмене с РФ: никакого взаимодействия с Путиным не было

Фото: советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным во время подготовки к большому обмену заключенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана во время брифинга.

"Никакого взаимодействия напрямую с Владимиром Путиным", - сказал Салливан.

При этом он отметил, что США взаимодействовали с российскими чиновниками в ходе подготовки к обмену.

"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", - заявил советник Белого дома.

Также во время брифинга в Белом доме президента США Джо Байдена спросили, хочет ли он поговорить непосредственно с Путиным, учитывая, что заключенные возвращаются домой в рамках соглашения.

"Мне не нужно говорить с Путиным", - ответил Байден.

 

 

Что известно об обмене

1 августа США, Германия и страны-партнеры провели обмен заключенными с Россией. Москва освободила осужденных оппозиционеров, журналистов и других политических заключенных.

Запад передал Москве осужденных шпионов и других злоумышленников. В частности, Германия выдала России киллера Вадима Красикова. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году.

В Германии назвали обмен Красикова нелегким решением и подчеркнули, что его депортировали, но не помиловали.

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