Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о стратегии войны в Украине, - Reuters

Помощник конгрессмена сообщил, что отчет поступил к законодателям 9 сентября, и у них еще не было возможности его рассмотреть. Два других анонимных источника подтвердили, что отчет был доставлен.

Помощь Украине

За два с половиной года с момента полномасштабного вторжения России Конгресс одобрил выделение почти 175 млрд долларов помощи и военной помощи Украине и союзным странам.

После нескольких месяцев задержки Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в апреле приняла закон о дополнительных расходах на сумму 95 млрд долларов, который включал финансирование в размере 61 млрд долларов для Украины, а также миллиарды долларов для Израиля, гражданского населения в зонах конфликтов по всему миру и для "противодействия коммунистическому Китаю" в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках этого закона Конгресс поручил администрации Байдена представить подробную стратегию в отношении Украины к началу июня.

Помощь Байдена Украине поддерживается демократами и многими республиканцами в Конгрессе. Однако некоторые республиканцы критиковали его администрацию за ограничение использования Украиной американского оборудования, например, за отказ поставлять оружие, которое может поражать цели в глубине России.

Вашингтон ограничил применение этого оружия из-за ограниченных запасов ракет, отсутствия оснований для его применения, учитывая, что большинство российских самолетов находятся вне зоны досягаемости, а также из-за опасений, что это якобы приведет к эскалации конфликта.

Задержка отчета

Спустя несколько недель после того, как крайний срок истек, а отчет так и не был представлен, некоторые члены Конгресса заявили, что они разочарованы и рассмотрят возможность блокирования дальнейшего финансирования.

В заявлении, отправленном агентству Reuters в конце августа по поводу отчета, сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском Комитете по иностранным делам, сказал, что он поддерживает помощь Украине, но не делает этого слепо.

"С самых первых дней войны Путина с Украиной мы просили администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно предписали направить стратегию в Конгресс, но срок прошел, а ответа не последовало. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их невыполнение обязательств говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться", - заявил тогда Риш.