Белый дом пытается убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО, - CNN

Во время саммита НАТО в Вильнюсе вопрос членства Украины в Альянсе будет одним из несколькими других, которые поднимут лидеры. В частности планируется обсуждение новых обязательств по расходам на оборону и назначение нового генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга.

Как пишет издание, во время прошлых саммитов Альянса союзники подготовили совместную декларацию, в которой были изложены общие взгляды. Неспособность достичь консенсуса в этом году имела бы большие последствия и сигнализировала бы о проблемах в единстве стран-членов Североатлантического союза.

Некоторые страны, в частности в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения нашей страны к НАТО после завершения войны. Другие страны-члены Альянса, особенно в Западной и Южной Европе считают, что ускоренная интеграция Украины может быть слишком провокационной и рискованной.

Байден и его администрация привержены позиции, в которой говорится, что Украина все же станет членом НАТО.

В частности от результатов переговоров стран будет зависеть то, будет ли присутствовать президент Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе. В интервью Wall Street Journal лидер отметил, что "если нас не признают и не дадут сигнала в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите".

Саммит в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" после саммита.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. Таким образом, страна желает получить гарантии безопасности от НАТО до того момента, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Соединенные Штаты тем временем могут предложить Украине израильскую модель гарантий безопасности.