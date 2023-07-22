Белый дом о контрнаступлении ВСУ: Обладают мощью, которую еще не привлекали к боям

Украинским военным в ходе контрнаступательных действий предстоит преодолеть объемные минные заграждения и эшелонированную оборону противника, при этом ВСУ намереваются выбрать момент для привлечения "значительной боевой мощи" для максимального влияния на поле сражений.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Aspen Security Forum, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Американский чиновник обратил внимание, что Силы обороны Украины пока еще не привлекали эту серьезную значительную боевую мощь на фронтах.

В своем комментарии относительно контрнаступления ВСУ Салливан отметил, что украинские защитники должны будут пройти через "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и прочие препятствия".

Он подчеркнул важность того, что украинские военные ищут момент для использования особой боевой силы, когда "она будет иметь максимальное влияние на поле боя".

Представитель Белого дома добавил, что американская стороны находятся с Украиной "в тесном контакте" на этот счет.

"В конце концов, это решение, которое они (ВСУ) примут. И именно в тот момент, когда они примут это, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", - сказал он.

Также чиновник заявил, что Штаты все время полномасштабной войны РФ против Украины на разных ее этапах меняли свои подходы относительно помощи с вооружением для ВСУ.

Так, первоначально она сосредотачивалась на предоставлении противотанковых и противовоздушных средств обороны, на "втором этапе войны" актуальными была артиллерия.

Для контрнаступления нужна мобильность, в частности, боевые машины пехоты, танки, оборудование для разминирования и военная техника для прорыва, добавил Салливан.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.