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Белый дом о Байдене на дебатах: это была "плохая ночь", но он все еще может баллотироваться

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Белый дом во вторник ответил на жесткие вопросы о состоянии президента США Джо Байдена, признав его низкую результативность на дебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе. В то же время администрация считает, что президент все еще может занимать должность и баллотироваться на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Во-первых, я хочу сказать, что мы понимаем беспокойство. Мы это понимаем. Президент провел не замечательную ночь", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.

Позже она добавила: "Мы не отрицаем то, что видел американский народ".

Белый дом опередил первые вопросы журналистов, объявив, что Байден появится на двух резонансных мероприятиях на следующей неделе: интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC, котрое частично выйдет в эфир в пятницу, и персональной пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтон на следующей неделе.

Такие незапланированные события редко бывают у президента, который, по подсчетам CNN, отстает от своих последних предшественников в официальных пресс-конференциях, отметил телеканал.

Отвечая на вопрос, регулярно ли Байден представляет себя так, как он представил себя на дебатах, Жан-Пьер вспомнила речь, которую Байден произнес в Северной Каролине на следующий день после дебатов: "Он понимает, что он пожилой человек. … То, на чем он будет сосредотачиваться, - будет продолжать приносить пользу американскому народу относительно волнующих его проблем".

Жан-Пьер повторила, что Байден был болен в прошлый четверг, добавив, что он до сих пор простужен. По ее словам, президент не принимал лекарства от простуды перед дебатами.

"Я бы не рассматривала это как эпизод. Я бы считала это тем, чем оно было, и тем, во что мы верим, то есть это была плохая ночь", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что администрация "совсем не" скрывает информацию о состоянии здоровья президента или его способности выполнять свою работу.

Напомним, в ночь на 28 июня в США состоялись теледебаты между Байденом и Трампом, основными претендентами на президентское кресло. По оценкам экспертов и результатам опроса общественного мнения, победителем дебатов стал Трамп. Выступление Байдена было настолько провальным, что в США зазвучали призывы к Демократической партии по поводу замены кандидата в президенты.

Байден признал, что выступил неудачно, но не планирует сниматься с выборов.

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Джозеф БайденВыборы в США