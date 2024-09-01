Били по зерну и аграрному сектору. Стало известно, как ПВО отбила атаку РФ ночью

Оккупанты в ночь на 1 сентября атаковали Украину дронами и ракетой "Искандер". Под ударом находились зерно и аграрный сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В ночь на 1 сентября противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и 11 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым)", - рассказали в Воздушных силах.
В этот раз, по данным военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.
Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в утренней сводке, оккупанты направили дроны по Галицыновской общине.
"В с. Лиманы возник пожар складского помещения для хранения зерна, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет", - констатировал он.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 8 ударных БПЛА.
Работа ПВО велась в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей. В частности, в Николаевской области был сбит один российский беспилотник.
Российские войска почти каждую ночь атакуют Украину дронами. Часто захватчики используют и тактику комбинированных ударов, применяя, к примеру ракеты "Искандер".
Напомним, в ночь на 31 августа россияне запустили по Украине "Искандер", ракеты С-300 и 52 "Шахеда". ПВО сбила 24 дрона-камикадзе. Особенностью этой атаки стало то, что три российских БПЛА улетели в Россию и Беларусь, а еще 25 упали самостоятельно.
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