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Били запальними боєприпасами. З'явилося відео обстрілу житлових будинків у Нікополі

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Дніпро, П'ятниця 29 липня 2022 12:23
Били запальними боєприпасами. З'явилося відео обстрілу житлових будинків у Нікополі Фото: росіяни вдарили по Нікополю запальними боєприпасами (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 29 липня російські війська остреляли житлові квартали Нікополя запальними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РДА Євгена Євтушенка.

Також Євтушенко показав наслідки обстрілу. На фото видно, що від удару постраждали житлові будинки. Крім того, декілька ракет впали на кладовище.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу. Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі.

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Війна в Україні ракетный удар Нікополь
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