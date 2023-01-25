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Били из засады. ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из "Рапиры" (видео)

Фото: ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из "Рапиры" (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили скопление оккупантов. Для этого они напали на врага из засады и нанесли удар из "Рапиры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Мощный ночной удар по врагу", - говорится в сообщении.

По данным военных, противотанковый расчет воинов 28-й ОМБР, применяя проверенную временем МТ-12 "Рапира", нанес из засады сокрушительное огневое поражение по скоплению российской пехоты и уничтожил боевую машину противника.

Как сообщалось, по данным на утро среды, 25 января, ВСУ ликвидировали за сутки 910 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 080 военных. Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов.

Напомним, российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".

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