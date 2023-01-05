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Били даже из танков. Из-за обстрелов Херсона и области трое людей ранены

Фото: в результате обстрелов Херсона и области трое людей ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.

Кроме этого, Херсон армия РФ атаковала 9 раз - еще раз обстреляли жилые кварталы города.

"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, в Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Херсонская областьОбстріл