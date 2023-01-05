Били даже из танков. Из-за обстрелов Херсона и области трое людей ранены

Российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, ранения получили 3 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.
Кроме этого, Херсон армия РФ атаковала 9 раз - еще раз обстреляли жилые кварталы города.
"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.
Как сообщалось, в Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.
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