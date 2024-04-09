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Били КАБами и "Смерчем". Прокуратура рассказала подробности обстрелов Славянска и Константиновки

Фото: прокуратура рассказала подробности обстрелов Славянска и Константиновки (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ударили сегодня по Славянску и Константиновке в Донецкой области "Смерчем" и КАБом соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Удар по Константиновке

Около 11:15, оккупационная армия РФ сбросила на Константиновку, предварительно, авиационную бомбу "КАБ-500", попав по жилому кварталу. 

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

В результате вражеского удара в одной из квартир погиб 59-летний мужчина, а в двух других домах получили ранения соседки 90 и 70 лет. Дочь последней, которая находилась во время атаки у нее в гостях вместе со своим 12-летним сыном, вероятно, находятся под завалами. 

"Повреждены по меньшей мере 27 частных домов, 3 многоэтажки, автомобиль, газопровод и линия электросети", - пишет прокуратура.

Обстрел Славянска

В 17:45 враг обстрелял Славянск, где получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения трое жителей. Двух женщин 53 и 66 лет, а также 64-летнего мужчину госпитализировали. 

По предварительным данным, войска РФ применили для поражения города РСЗО "Смерч".

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате пострадали четыре человека.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Для этого использовали "Искандер-М".

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