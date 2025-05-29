Противник запустил ударные дроны по Украине: где угроза атак
Российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники этой ночью для воздушной атаки. Вражеские цели заходили в воздушное пространство страны с северо-восточного направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Военные проинформировали о движении дронов-камикадзе противника в сторону Полтавской области через территорию между Сумской и Харьковской областями.
"Группа вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину", - говорится в заявлении Воздушных сил в публикации от 23:34.
Маневрирование "Шахедов":
Около полуночи в Воздушных силах обновили данные о движении ударных БПЛА врага:
- группа дронов-камикадзе фиксируется к западу от Харькова, движется курсом на юг,
- группа БПЛА противника наблюдается на границе Полтавской и Харьковской областей - курсом на юг.
Представители власти областей, в которых была объявлена воздушная тревога, призывают жителей находиться в безопасных местах и соблюдать правило "двух стен".
Прошедшая воздушная атака
Напомним, во время воздушной атаки со стороны российских оккупантов в ночь на 28 мая в целом противник запустил против Украины 6 ракет (5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69) и 88 беспилотных БПЛА. Силами и средствами ПВО был сбит 71 дрон противника.
Из-за вражеских атак в целом было зафиксировано попадание в восьми локациях.
Также сообщалось, что минувшей ночью на фоне угрозы из-за баллистики в районе Полтавы были слышны взрывы.
Кроме того, 28 мая ночью в городе Светловодск Кировоградской области из-за российской воздушной атаки было повреждено промпредприятие и большое количество домов, ранения получили три человека.
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