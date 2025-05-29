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Противник запустил ударные дроны по Украине: где угроза атак

Четверг 29 мая 2025 00:06
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Противник запустил ударные дроны по Украине: где угроза атак Фото: несколько областей Украины под вражеской дроновой атакой (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники этой ночью для воздушной атаки. Вражеские цели заходили в воздушное пространство страны с северо-восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные проинформировали о движении дронов-камикадзе противника в сторону Полтавской области через территорию между Сумской и Харьковской областями.

"Группа вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину", - говорится в заявлении Воздушных сил в публикации от 23:34.

Маневрирование "Шахедов":

Около полуночи в Воздушных силах обновили данные о движении ударных БПЛА врага:

  • группа дронов-камикадзе фиксируется к западу от Харькова, движется курсом на юг,
  • группа БПЛА противника наблюдается на границе Полтавской и Харьковской областей - курсом на юг.

Представители власти областей, в которых была объявлена воздушная тревога, призывают жителей находиться в безопасных местах и соблюдать правило "двух стен".

Противник запустил ударные дроны по Украине: где угроза атак

Прошедшая воздушная атака

Напомним, во время воздушной атаки со стороны российских оккупантов в ночь на 28 мая в целом противник запустил против Украины 6 ракет (5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и управляемую авиационную ракету Х-59/69) и 88 беспилотных БПЛА. Силами и средствами ПВО был сбит 71 дрон противника.

Из-за вражеских атак в целом было зафиксировано попадание в восьми локациях.

Также сообщалось, что минувшей ночью на фоне угрозы из-за баллистики в районе Полтавы были слышны взрывы.

Кроме того, 28 мая ночью в городе Светловодск Кировоградской области из-за российской воздушной атаки было повреждено промпредприятие и большое количество домов, ранения получили три человека.

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