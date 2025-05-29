Противник запустил ударные дроны по Украине: где угроза атак

Российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники этой ночью для воздушной атаки. Вражеские цели заходили в воздушное пространство страны с северо-восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Военные проинформировали о движении дронов-камикадзе противника в сторону Полтавской области через территорию между Сумской и Харьковской областями.

"Группа вражеских БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Полтавщину", - говорится в заявлении Воздушных сил в публикации от 23:34.

Маневрирование "Шахедов":

Около полуночи в Воздушных силах обновили данные о движении ударных БПЛА врага:

группа дронов-камикадзе фиксируется к западу от Харькова, движется курсом на юг,

группа БПЛА противника наблюдается на границе Полтавской и Харьковской областей - курсом на юг.

Представители власти областей, в которых была объявлена воздушная тревога, призывают жителей находиться в безопасных местах и соблюдать правило "двух стен".