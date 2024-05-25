RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Били "Искандером". Правоохранители показали фото последствий удара РФ по Харькову

Фото: РФ ударила по Харькову "Искандером" 25 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 25 мая ударили по Харькову "Искандером". Появились фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 25 мая, примерно в 00:40, враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова.

"Поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна", - говорится в сообщении.

 

Последствия обстрела Харькова 25 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

Российские оккупанты в ночь на 25 мая обстреляли Харьков и район. Для обстрела города захватчики применили баллистические ракеты. Первоначально сообщалось про ракеты С-300.

В частности, по данным прокуратуры, в Слободском районе Харькова, который расположен в южной части города, было два попадания - первое зафиксировано по зданию лицея, другое - в промышленной зоне. К счастью, обошлось без пострадавших.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине