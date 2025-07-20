Били дронами и артиллерией, есть раненые: что сейчас известно о ночной атаке на Запорожье

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россияне били по Запорожью и пригороду дронами, РСЗО и баллистикой;

известно о нескольких пострадавших;

последствия ночной вражеской атаки на Запорожье.

Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в своем телеграмм-канале, в результате атаки по Запорожью в ночь на 20 июля было изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке.

"Взрывы в Запорожской области До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил чиновник в 00:59.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 01:12.

Россияне били дронами и РСЗО

В ночь на 20 июля Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА и о двух скоростных целях на Запорожье.

В 1:45 чиновник сообщал, что во время массированного обстрела Запорожья и окрестностей города "Шахедами" возникли пожары на открытой территории и загорелся дом.

По последним данным, Запорожье и Запорожский район ночью атаковали по меньшей мере 14 ударных беспилотников типа "Шахед", а также было два удара из РСЗО.

Что известно о пострадавших

Кроме разрушений, глава области также сообщил, что в результате атаки "Шахедов" на Васильевский район пострадали две женщины.

"64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказано в официальном сообщении.

Однако позже оказалось, что за медицинской помощью обратилась только 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Также в первом сообщении Федоров писал о раненом мужчине.

Последствия ночной вражеской атаки на Запорожье

Известно, что взрывной волной и обломками повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан. Полиция документирует последствия российских ударов.