Білецький закликав українських націоналістів об'єднатися

Лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький звернувся до українських націоналістів із закликом об'єднати зусилля напередодні дострокових парламентських виборів. Про це політик написав у своєму блозі 2 червня.

На думку Білецького, тільки об'єднавшись, українські націоналісти і патріоти зможуть запобігти капітуляції України у війні з Росією та захистити державні інтереси.

"Нова конфігурація влади з високою ймовірністю буде готова до капітуляції перед Росією і до здачі національних інтересів. Національні інтереси не будуть відстоювати ні відверті вороги, яких у Верховну раду йде чимало, ні нібито проукраїнські сили, які мародерили останні 5 років. Тому "Національний корпус" ініціює об'єднання патріотів, націоналістів і ветеранів в єдиний фронт", – заявив Білецький.

Політик також зазначив, що на сьогодні більшість існуючих в Україні націоналістичних партій не користуються високою підтримкою і довірою виборців, оскільки роздроблені на дрібні групи і не можуть протистояти "антирекламі" з боку представників чинної влади.

"Поки ми всі воювали, волонтерили і займалися громадським активізмом, владу почали захоплювати ті, чий інтерес – висмоктувати залишки ресурсів держави. Разом з Росією вони вкладали великі гроші, щоб виключити всіх нас як фактор української політики і щоб дискредитувати всередині країни та за кордоном. Ні один із старих брендів не набирає більше 2,5% на цих виборах, тому повинні об'єднуватися не бренди, а люди, за чиїми плечима реальні справи", – зазначив лідер "Нацкорпусу".

Раніше "Нацкорпус" заявив про свою готовність брати участь у дострокових парламентських виборах. За словами представників політичної сили, лідером якої є чинний народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов", метою участі у виборах є оновлення української політичної еліти та системи в цілому задля створення держави національної єдності та соціальної справедливості.