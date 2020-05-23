Білецький закликав СБУ відкрити справу проти керівників ОПЗЖ

Активісти "Національного корпусу", які влаштували 23 травня пікет під стінами київського офісу “Опозиційної платформи - За життя", вимагають розслідувати діяльність членів партії ОПЗЖ, зокрема, регулярні зустрічі Віктора Медведчука з чиновниками країни-агресора.

Про це йдеться на сайт "Національного корпусу", передає РБК-Україна.

Зокрема, повідомляється, що лідер партії Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івана Баканова та міністра юстиції України Дениса Малюськи з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ, яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.

"Ми, Національний Корпус, вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою почати провадження проти керівників ОПЗЖ і в Мін'юст з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради", - повідомляється на сайті Нацкорпуса.

У партії зазначили, що рішення провести акцію під стінами офісу ОПЗЖ пов'язано зі святом українського козацтва 23 травня - День героїв. Зараз протест Нацкорпуса триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти розвісили біля офісу плакати "Опозиційна платформа - проти життя", закидали його петардами й димовими шашками.

Пізніше повідомлялося, що поліція в Києві затримала 17 учасників протесту.