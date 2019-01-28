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Білецький відійшов від настанов українського націоналізму, - політолог

Новини » Політика    28.01.2019 - 11:03
Білецький відійшов від настанов українського націоналізму, - політолог
Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

Політолог прокоментував заяву Білецького

Лідер партії "Національний корпус", народний депутат Андрій Білецький відійшов від настанов українського націоналізму. Таку думку висловив політолог Костянтин Бондаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Тут друзі обурюються заявою Андрія Білецького про те, що Кубань і Кавказ - українські території. Я також обурююся тим, що пан Андрій відійшов від настанов класиків українського націоналізму, ревізував, так би мовити, їх вчення. Олег Ольжич, член Проводу українських націоналістів і фактичний керівник мельниківської ОУН у 1942-1944 роках, поема "Незнаному воякові": "Над рідним простором Карпати-Памір. Сліпуча і вічна, як слава, Напружена арка на цоколі гір. Ясніє Залізна Держава", - написав експерт.

"Білецький вирішив відмовитися від українського Каспію і української Середньої Азії?", - додав він.

Білецький відійшов від настанов українського націоналізму, - політолог

Зазначимо, раніше е ефірі телеканалу ZIK, відповідаючи на питання ведучого, чи доцільно зараз Україні говорити про повернення територій, які колись були у її складі, Білецький зазначив, що люди на цих територіях були надзвичайно національно налаштовані.

"Наприклад, Пряшівщина або ж та сама Кубань. Там був досить високий рівень національної української свідомості. Але бездержавність, існування поза кордонами України, навіть УРСР, призвело до тотальної словакізації, полонізації і русифікації цих територій. Тобто це показує, що не можна гратися з такими речами, як на 50 років відтягувати питання Криму й Донбасу. За такий час не буде кого повертати", – зауважив Білецький.

Він не виключив, що колишні території України можуть повернутися до її складу.

"Це можливо. Будучи студентом, я обійшов усе узбережжя Кавказу. Це безумовно українська територія. Етнічно й ментально дуже відрізняючись від Росії. Історичну пам’ять й історичну цікавість розбурхати можна, якщо в нас буде успішний та ефективний національний проект українська держава", – підкреслив політик. 

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