Білецький: націоналісти не повторять помилок минулого

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Представники "Нацкорпусу" провели марш на честь Дня Героїв Крут

Біля пам’ятника Героям Крут на Львівській площі у Києві зібралися сотні активістів та представників політичної партії "Національний корпус", щоб провести марш та вшанувати пам’ять Героїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як зазначається, урочистою ходою учасники заходу пройшли до Аскольдової могили, де відбулося урочисте покладання квітів.

У марші взяли участь понад 1000 активістів партії. Очолили ходу лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький, глава Київської міської організації "Національного корпусу" Сергій Філімонов та перший спікер Олександр Алфьоров.

За словами організаторів, цей день є пам’ятним для всіх українців, адже тоді, у 1918 році, молоді українці без жодних вагань стали на захист своєї Батьківщини і поклали свої життя заради майбутнього країни.

"Цього року Україна святкує сто першу річницю бою під Крутами. Ми всі мусимо пам’ятати цей подвиг молодих людей, які померли заради України, заради її державності", – наголосив Білецький.

Лідер "Національного корпусу", історик за фахом, зазначив, що нинішня ситуація дуже нагадує виклики та загрози столітньої давності.

"Провівши історичні паралелі з подіями сьогодення, ми бачимо і можемо сказати кожному, що молодь була, є і буде авангардом української незалежності. Нині ситуація до болю нагадує виклики та загрози столітньої давності – з тою лише різницею, що українська молодь та націоналістичний рух не повторять минулих помилок і не дадуть колаборантам і корупціонерам у вишиванках зрадити Україну ще один раз", – запевнив Білецький.

Він зазначив, що 29 січня це не просто історичний день для народу України, це день українських студентів - відважних та мужніх. На думку організаторів, він міг би символічно стати Днем студента в Україні.

Філімонов у свою чергу додав, що як тоді, так і зараз, усі сподівання лише на молодь.

"Тоді, 101 рік тому, молоді герої-крутянці розуміли, що йдуть на смерть і шансів вижити майже немає. Але вони виконали свій обов’язок і вийшли переможцями, здобувши вічне життя в серцях українських патріотів. Група студентів виявилася чи не єдиною свідомою силою, що рішуче та сміливо зазирнула у пащу ворога, тоді як великі політики були зайняті "мирними планами", нерішучістю та власними ілюзіями", – підкреслив Філімонов.

Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області між військами російських більшовиків, що намагались окупувати Україну, та добровольцями – студентами, які встали на захист своєї країни.