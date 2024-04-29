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Бегун Погорилко с рекордом Украины завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Фото: Александр Погорилко поедет соревноваться в Париж (toughathletics.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный легкоатлет Александр Погорилко завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года, обновив национальный рекорд в беге на дистанции 400 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

24-летний спортсмен победил на стартах в Виллемстадте. У Украины будет представительство на 400-метровке впервые после Олимпиады-2016.

Погорилко торжествовал на коронной дистанции в рамках Curacao Sprint Fest. Его итоговый результат – 44,94 секунды. Украинец выполнил олимпийский норматив (45,00 секунды) и установил новый рекорд Украины, улучшив достижение Виталия Бутрима на 0,07 секунды.

Погорилко впервые в карьере поедет на Олимпийские игры. Бегун сможет получить еще одну лицензию на летние Игры-2024 в Париже. Он попал в состав сборной Украины на чемпионат мира по эстафетному бегу 4-5 мая. Погорилко будет соревноваться за путевку во Францию в эстафете 4x400.

В настоящее время Украина завоевала три олимпийских лицензии в беге. Погорилко составил компанию Виктории Ткачук и Анне Рыжиковой. Они еще в прошлом году выполнили олимпийские норматы в 400-метровке с барьерами. В легкой атлетике сборная Украины уже гарантировала 12 представителей.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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