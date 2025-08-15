RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Big Data в маркетинге становятся ключевым инструментом формирования продуктов, - эксперт

Фото: Big Data в маркетинге становятся ключевым инструментом формирования продуктов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Технологии анализа больших данных (Big Data) все чаще применяются в маркетинге для прогнозирования потребностей клиентов, персонализации предложений и совершенствования продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Casino.ua Александра Бабенко.

"Big Data позволяют нам не только создавать более точные прогнозы для маркетинговых кампаний, но и получать ценную информацию для улучшения нашей платформы. Это помогает нам реагировать на потребности пользователей быстрее и эффективнее, а также создавать новые предложения, соответствующие их требованиям", - отметил он.

По словам Бабенко, компании анализируют данные из мобильных приложений, интернет-платформ и других источников, что позволяет своевременно реагировать на изменения поведения потребителей и адаптировать стратегии к условиям рынка.

Как отмечают в компании, использование Big Data не только совершенствует существующие продукты, но и формирует новые тенденции, обеспечивая бизнесу конкурентоспособность в динамичной среде.

 

Бизнес