Бидный раскрыл топ-симпатика Украины в мире спорта и назвал наиболее враждебную федерацию

Атлеты из России и Беларуси приняли участие в Олимпийских играх-2024, хотя и в нейтральном статусе. МОК допустил к соревнованиям 15 спортсменов с российским паспортом и 16 – с белорусским.

Если одни международные федерации последовательно не допускают россиян к соревнованиям, то другие не видят в этом ничего "противозаконного". Как следствие, на первый план выходит фактор личности.

"Президент Мировой легкой атлетики лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян изо всех дисциплин и видов соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а сам Коэ системно поддерживает Украину и встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины", – отмечает министр.

Фото: Себастьян Коэ во время встречи с Владимиром Зеленским (mms.gov.ua)

В то же время чиновник приводит примеры и иного характера. Всемирная федерация борьбы, где два вице-президента – россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина. Мамиашвили даже заявлял, что российские атлеты должны приехать на Олимпийские игры на танках.

Бидный уверен, чтобы очистить мировое спортивное сообщество от таких деятелей, Украине нужно развивать спортивную дипломатию, продвигать своих представителей в руководство международных спортивных организаций и убирать оттуда россиян.

Фото: Михаил Мамиашвили мечтал о поездке в Париж "на танках" (eadaily.com)