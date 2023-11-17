RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Библия, сосиска и толкотня. Чем запомнилась пресс-конференция Усика и Фьюри: самые интересные моменты

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик чуть не подернулись в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри накануне ярко приступили к продвижению боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Самые горячие мгновения совместной пресс-конференции двух тяжеловесов – в подборке РБК-Украина.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Цыганский Король" проявил свой знаменитый "этикет" фактически со старта пресс-конференции. Он прервал промоутера Усика Александра Красюка и стал засыпать оскорблениями будущего соперника.

"Я собираюсь сломать его. Сосиска, урод, кролик. Беги, кролик! Вы знаете, что произойдет снова – я разберу на кусочки сосиску. Ты будешь драться с лучшим британским сверхтяжеловесом", – выпалил Фьюри.

 

 

 

Вместо этого украинский боксер поставил на покой. В ответ на выпады британца Усик вооружился словом Божиим, коротко пересказав одну из библейских притч. Да и вообще поведением на пресс-конференции больше смотрелся на миссионера, чем боксера.

"Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Голиафе. Когда Господь даст мне его в руки, я сделаю свою работу", – уверенно заявил Усик под возгласы Фьюри, что такого никогда не произойдет.

 

 

 

Отдельная история – битва взглядов. Как раз перед ней на сцене появился легендарный киноактер Сильвестр Сталлоне. Так что элитные боксеры сошлись в глазной дуэли в тени таланта звездного Слая. Поиграли на публику Фьюри и Усик и в этот раз.

Претенденты на титул абсолютного чемпиона мира пристально смотрели друг другу в глаза, а затем немного потолкались. "Цыганский Король" даже делал вид, что пытается прорваться к Усику для досрочного выяснения взаимоотношений. Но охрана мероприятия оказалась на высоте.

 

 

К слову, промоутер Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка Усика и Фьюри.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикТайсон ФьюриБокс