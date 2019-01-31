Біатлонна збірна України внесла корективи до складу на заокеанські етапи

Ткаленко ухвалив рішення залишитися в Антхольці

В предварительные составы сборных Украины по биатлону для поездки на два заокеанских этапа Кубка мира внесены коррективы. Об этом сообщили старшие тренеры команда Андрей Прокунин и Юрай Санитра, передает biathlon.com.ua.

В мужской команде Руслан Ткаленко, чье участие в гонках в Кэнморе (Канада) планировалось первоначально, остался в Антхольце, где будет готовиться к чемпионату Европы. Таким образом, на седьмом этапе Кубка мира будет заявлен Тарас Лесюк, который в предварительном варианте приглашался с расчетом на этап в Солт-Лейк-Сити (США).

В женской сборной изменения связаны с Марией Кручовой, которая будет заявлена на оба этапа, и рассматривается вариант ее участия в индивидуальной гонке. Но все будет зависеть от самочувствия спортсменки непосредственно в день подачи заявки на гонку.

Полный состав команды на седьмой этап Кубка мира выглядит так:

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Юлия Журавок

Надежда Белкина

Мария Кручова

Яна Бондарь

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

По окончании стартов в Кэнморе Журавок, Прима и Семенов вернутся в Европу для проведения тренировочных сборов перед чемпионатом Европы, который пройдет в Раубичах с 20 по 24 февраля. Остальные спортсмены будут заявлены на восьмой этап Кубка мира.

Напомним, биатлонная сборная Украины в етипа Оберхофе была представлена расширенным составом.