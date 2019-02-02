Біатлоністка Бех виграла золото для України в спринті на юніорському ЧС-2019

Екс-росіянка закрила всі мішені і показала найкращий час на фініші

Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла золото в спринтерской гонке юниорского чемпионата мира, который проходит в словацком Брезно-Осрбли. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

20-летняя спортсменка, ранее представлявшая Россию, закрыла все мишени и показала лучшее время в гонке. В соперничестве за бронзу представительница Германии Ханна Кебингер всего на 0,2 секунды обошла младшую сестру олимпийской чемпионки из Швеции Эльвиру Эберг.

Как ранее сообщалось, три российские биатлонистки - Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко - будут выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону.