Біатлон. Українці провалили спринт на Чемпіонаті Європи: всі результати

Українські біатлоністи провалили спринт, жоден з наших спортсменів не увійшов до залікової зони топ-40.

Найкраще виступив Андрій Доценко, який з двома промахами став 41-м. Віталій Труш та Тарас Лесюк пробилися до гонки переслідування посівши 55 та 56 місця відповідно.

Інші наші біатлоністи не зуміли навіть потрапити до гонки переслідування, посівши місця нижче 60-го - Руслан Ткаленко (61), Денис Насико (79), Андрій Орлик (82).

Чемпіоном Європи став - норвежець Ерленн Бьонтегор. Срібло здобув росіянин Поршнєв, бронза в німця Фратцшера.

Сьогодні Чемпіонат Європи продовжиться жіночою спринтерською гонкою, яка стартує о 15:00.

Спринт. Чоловіки

1. Ерленн Бьонтегор (Норвегія) (0+0) 26:39,4

2. Микита Поршнєв (Росія (0+0) +20,6

3. Лукас Фратцшер (Німеччина) (0+1) +22,9

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41. Андрій Доценко (Україна) (1+1) +2:34,6

55. Віталій Труш (Україна) (2+2) +3:00,6

56. Тарас Лесюк (Україна) (2+2) +3:01,4

61. Руслан Ткаленко (Україна) (3+1) +3:10,5

79. Денис Насико (Україна) (2+4) +3:58,5

82. Андрій Орлик (Україна) (0+4) +4:04,4