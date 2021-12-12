Біатлон. Українка Білосюк завершила останню гонку третього етапу Кубка світу в топ-15
У Хохфільцені завершилася остання біатлонна гонка третього етапу Кубка світу. У жіночому переслідуванні українка Олена Білосюк (Підгрушна) змогла фінішувати 13-е, при 24-му стартовому номері.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Білосюк провела гонку ідеально, пройшовши всі чотири вогневі рубежі без промахів. Вона, до слова, стала єдиною біатлоністкою в переслідуванні, хто не зробив жодного промаху. Це дозволило відіграти вісім секунд, порівняно зі стартовим відставанням - Білосюк стартувала 24-й через 1 хвилину і 44 секунди після лідера білоруски Анни соли.
Ще одна українка Юлія Джима гонку провалила. У неї аж сім штрафних кіл і лише 49-е місце (+4:09.6). На старті вона була 15-ю.
Перемогу вирвала норвежка Марті Олсбу Ройселанд. Вона стартувала з третього місця з 50 секундами відставання від соли, проте на фініші змогла обійти білоруску. Та стала другою. Третє місце у шведки Ельвіри Еберг.
Результати українок:
13. Олена Білосюк (0+0+0+0) +1:36,8
49. Юлія Джима (3+0+2+2) +4:09,6
Наступний, четвертий етап Кубка світу пройде у французькому Ансі з 16 по 19 грудня. Тут уперше у сезоні відбудуться мас-старти.