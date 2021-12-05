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Біатлон. Українець потрапив у топ-20 гонки-переслідування на Кубку світу

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Естерсунд , Неділя 05 грудня 2021 16:56
Біатлон. Українець потрапив у топ-20 гонки-переслідування на Кубку світу Фото: Ветле Крістіансен здобув перемогу в гонці-переслідуванні (facebook.com/biathlonworld)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 5 грудня, відбулася заключна гонка другого етапу Кубка світу. У гонці-переслідуванні найкращим серед українців став Антон Дудченко, який потрапив у топ-20.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У гонці брали участь двоє українців - Дмитро Підручний стартував 24-м, Антон Дудченко 44-м. Однак у Підручного друга частина переслідування не вдалася - чотири промахи на останніх двох рубежах і лише 32 місце і +2:36.2 відставання. А ось Дудченко провів гонку відмінно, поліпшивши результат більш ніж удвічі, показавши на фініші 19-й результат. У нього лише один промах і +1:48.2 відставання.

Переможцем переслідування став норвежець Ветле Крістіансен. Він стартував п'ятим, але завдяки гарній стрільбі (лише один промах) піднявся на перше місце з результатом 30:14.8. Друге місце у Себастьяна Самуельссона, який стартував першим, але відстав від норвежця на 9.8 секунд. Третім став француз Емільєн Жаклен.

Біатлон. Українець потрапив у топ-20 гонки-переслідування на Кубку світу

Нагадаємо, вчора чоловіча збірна України мало не зачепилася за подіум у першій естафеті сезону. Після другого етапу українці йшли другими, але на третьому етапі Богдан Цимбал заробив штрафне коло і у підсумку "жовто-сині" фінішували лише п'ятими.

Також сьогодні відбулася жіноча естафета. Українки перегони провалили, фінішував лише на десятому місці.

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