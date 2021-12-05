Біатлон. Українець потрапив у топ-20 гонки-переслідування на Кубку світу

Сьогодні, 5 грудня, відбулася заключна гонка другого етапу Кубка світу. У гонці-переслідуванні найкращим серед українців став Антон Дудченко, який потрапив у топ-20.

У гонці брали участь двоє українців - Дмитро Підручний стартував 24-м, Антон Дудченко 44-м. Однак у Підручного друга частина переслідування не вдалася - чотири промахи на останніх двох рубежах і лише 32 місце і +2:36.2 відставання. А ось Дудченко провів гонку відмінно, поліпшивши результат більш ніж удвічі, показавши на фініші 19-й результат. У нього лише один промах і +1:48.2 відставання.

Переможцем переслідування став норвежець Ветле Крістіансен. Він стартував п'ятим, але завдяки гарній стрільбі (лише один промах) піднявся на перше місце з результатом 30:14.8. Друге місце у Себастьяна Самуельссона, який стартував першим, але відстав від норвежця на 9.8 секунд. Третім став француз Емільєн Жаклен.