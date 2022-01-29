Біатлон. Труш піднявся на 35 позицій в персьюті на Чемпіонаті Європи: всі результати

Найкращим з українців став Віталій Труш, який попри чотири промахи піднявся з 55-го місця на 20-е. Також класну гонку провів Тарас Лесюк, він допустив п’ять промахів на стрільбі, але все одно піднявся з 56-го місця на 22-е. Також покращив свою позицію порівняно зі спринтом Андрій Доценко, який піднявся з 41-го місця на 35-е.

Чемпіоном Європи в гонці переслідування став - норвежець Сверре Дален Аспенс. Норвежець стартувавши сьомим допустив всього три промахи та виграв гонку. З четвертої позиції на другу піднявся росіянин Петро Пащенко. Бронзу здобув німець Лукас Фратцшер, який стартував та фінішував третім.

Сьогодні Чемпіонат Європи продовжиться жіночою гонкою переслідування, яка стартує о 14:30.

Гонка переслідування. Чоловіки:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегія) (1+0+1+1) 34:02,1

2. Петро Пащенко (Росія) (1+2+0+2) +38,1

3. Лукас Фратцшер (Німеччина) (1+1+4+0) +53,0

...

20. Віталій Труш (Україна) (0+1+1+2) +3:27,5

22. Тарас Лесюк (Україна) (0+1+1+3) +3:30,7

35. Андрій Доценко (Україна) (3+1+0+2) +4:44,6