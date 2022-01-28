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Біатлон. Журавок фінішувала в топ-10 спринту на Чемпіонаті Європи: всі результати

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Арбер, П'ятниця 28 січня 2022 17:19
Біатлон. Журавок фінішувала в топ-10 спринту на Чемпіонаті Європи: всі результати Фото: Юлія Журавок (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В німецькому Арбері проходить Чемпіонат Європи з біатлону. Жінки пробігли спринтерську гонку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кращою з українок стала Юлія Журавок, продемонструвала чисту стрільбу та фінішувала сьомою, з відставанням 39,8 секунд від переможця.

Також в залікову зону потрапили Ольга Абрамова та Анастасія Меркушина. Абрамова допустила одни промах і фінішувала на 28-й позиції. У Меркушиної було аж три промахи, що не дозволило їй піднятись вище 40-ї позиції.

Знову провалила гонку легендарна Віта Семеренко, допустивши три хиби на стрільбі стоячи Віта фінішувала лише 51-ю. Валерія Дмитренко з чотирьма промахами стала 78-ю і не потрапила до гонки переслідування.

Переможницею стала норвежка Рагнільд Фемштейневік. Срібло і бронза у німкень - Франциски Хільдебранд та Яніни Хеттіх.

Завтра Чемпіонат Європи продовжиться гонками переслудування. Чоловіки вийдуть на старт о 11:30, а жінки о 14:30.

Спринт. Жінки
1. Рагнільд Фемштейневік (Норвегія) (0+0) 21:52,7
2. Франциска Хільдебранд (Німеччина) (0+0)+3,7
3. Яніна Хеттіх (Німеччина) (0+1)+25,9
...
7. Юлія Журавок (Україна) (0+0) +39,8
28. Ольга Абрамова (Україна) (0+1) +1:32,7
40. Анастасія Меркушина (Україна) (1+2) +2:01,4
51. Віта Семеренко (Україна) (0+3) +2:22,7
78. Валерія Дмитренка (Україна) (2+2) +3:38,9

Нагадаємо, що сьогодні відбулася спринтерська гонка в чоловіків. Переможцем став норвежець Ерленн Бьонтегор, кращий з українців Андрій Доценко фінішував на 41-й позиції.

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Биатлон Чемпіонат Європи
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