У BGC назвали умови для заходу іноземних інвесторів на український ринок

Рада букмекерства і азартних ігор (Betting and Gaming Council, BGC), до якого входять найбільші світові оператори азартних ігор і їх постачальники, закликає народних депутатів ухвалити законопроект № 2713-д у другому читанні і в цілому як закон для того, щоб зробити український ринок привабливим для міжнародних операторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення BGC.

BGC зазначає, що прийняття цього законопроекту дозволить вирішити три ключові питання на шляху до створення безпечного і прозорого ринку: боротьба з незаконними азартними іграми онлайн, вдосконалення захисту прав споживачів і отримання додаткових бюджетних надходжень від оподаткування.

"За нашими оцінками, закон України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" не дав можливості українському ринку азартних ігор в мережі Інтернет повністю реалізувати свій потенціал - в частині пропозиції, конкуренції і податкових надходжень. Нещодавно КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор) повідомила пресі, що надходження до державного бюджету за перше півріччя 2021 року від легалізації азартних ігор склали лише 976 млн грн (близько 30,5 млн євро) надходжень від ліцензійних платежів. Це набагато менше, ніж потенційно ринок азартних ігор міг би згенерувати при більш оптимальному регулюванні, яка б привертала міжнародних операторів. У той же час, для забезпечення ефективності регулювання необхідно, щоб воно забезпечувало перехід більшості гравців до операторів, які мають локальну ліцензію - тільки так вони будуть захищені за рахунок здійснення державного моніторингу ліцензіатів", - йдеться в повідомленні BGC.

У Раді наводять оцінку H2 Gambling Capital, згідно з якою ринок азартних ігор онлайн при сприятливому регулюванні може генерувати до 96 млн євро бюджетних надходжень щорічно.

"Експерти прогнозують стрімке зростання ринку азартних ігор онлайн (орієнтовно на 80%) в наступні п'ять років, і відповідно, будуть рости і податкові надходження", - наголошується в повідомленні.

У BGC переконані, що зміни, запропоновані законопроектом № 2713-д, вже прийняті в першому читанні - це крок у напрямку до більш сприятливого регулювання.

"Серед іншого, ми підтримуємо введення єдиної ставки податку на дохід від організації і проведення азартних ігор для всіх видів діяльності - 10%, а також оподаткування таким податком з першого дня діяльності. Крім того, члени Ради підтримують виключення положення щодо сплати ліцензійного платежу в потрійному розмірі до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу для деяких видів діяльності, і закликає прийняти зазначені зміни в другому читанні", - додають автори документа.

У той же час, на думку BGC, вимога щодо локалізації технічних засобів онлайн системи організатора азартних ігор в Україні залишається ключовою перешкодою для виходу міжнародних операторів на український ринок.

"Сьогодні вони не готові розмістити все своє обладнання в країні і подати заяву на отримання ліцензії. Тому ми закликаємо народних депутатів України проголосувати за альтернативні варіанти регулювання, які збалансують інтереси операторів (і дадуть їм стимул отримати ліцензію) і держави, надаючи КРАІЛ можливість доступу до необхідних даних по проведенню азартних ігор, зокрема, інформації про вчинені ставки і виплати", - сказано в документі.

На думку BGC, оптимальним рішенням буде дозволити розміщення обладнання в країнах Європейської економічної зони.

"При цьому, оператори будуть надавати КРАІЛ доступ до даних за допомогою Державної системи онлайн-моніторингу - відповідно до кращих світових практик, поширених в юрисдикціях з усталеним регулюванням", - наголошується в повідомленні.

Також, на думку авторів, оподаткування виграшів без урахування витрат на отримання права участі в азартній грі є несправедливим по відношенню до гравців - адже в такому випадку оподатковується не тільки виграш, а й ставка.

"Оподаткування тільки справжніх виграшів - позитивної різниці між отриманою виплатою і витраченими коштами - буде більш справедливим, і дозволить направити попит до ліцензованих операторів", - йдеться в повідомленні.

П'єр Турньє, міжнародний директор BGC, зазначив, що інтерес членів Ради до українського ринку азартних ігор онлайн не зменшився - багато хто з них з радістю подали б заяву на отримання ліцензії, якби регулювання було сприятливим.