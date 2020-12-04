BGC закликала Раду підтримати закон, який дозволить потроїти доходи бюджету від гральної галузі

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Асоціація гральної індустрії (Betting and Gaming Council, BGC), яка представляє більшість компаній світу в області азартних ігор онлайн, звернулася до депутатів Верховної ради із закликом підтримати проект закону України №4351-2 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Про це йдеться в заяві асоціації, переданому РБК-Україна.

На думку Асоціації, прийняття цього документа дозволить залучити міжнародних операторів онлайн-індустрії азартних ігор до діяльності на ринку України.

Зокрема, на думку BGC, зазначений законопроект спрямований на боротьбу з нелегальними азартними іграми онлайн, поліпшення захисту споживачів і отримання додаткових податкових надходжень до бюджету.

В Асоціації також нагадали, що передбачені прийнятим улітку 2020 року закону про гральний бізнес вимоги до ліцензіатів і вартість ліцензій встановлюють занадто високий поріг для виходу на український ринок.

"Водночас змінами до Податкового кодексу передбачено звільнення від оподаткування діяльності у сфері азартних ігор принаймні протягом перших двох років. Такий режим ліцензування призведе до значного зниження кількості операторів, які будуть подавати заяву на отримання ліцензії, і податкових надходжень до бюджету. За оцінкою H2 Gambling Capital, в поточній ситуації таке регулювання дозволить отримати тільки 36 млн євро доходів до державного бюджету від грального бізнесу онлайн протягом першого року", - йдеться в повідомленні BGC.

За даними асоціації, проект 4351-2 дозволить виключити положення про стягнення щорічної рівної частини платежу за ліцензію на організацію та ведення букмекерської діяльності, азартних ігор казино через Інтернет, і щорічної плати за ігровий автомат в потрійному розмірі до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, застосувати оподаткування організаторів азартних ігор від першого дня діяльності, погодити з міжнародними стандартами вимоги до розташування серверів і прискорити введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу.

"Такі зміни дозволять узгодити українське законодавство з європейськими регуляторними моделями і одержати значно більші надходження до бюджету. За оцінками H2 Gambling Capital, стягнення ліцензійних платежів у розмірі, передбаченому в Законі (без потрійного розміру), разом з оподаткуванням валового доходу грального бізнесу за запропонованим змінам до Податкового кодексу ставками (5% для букмекерської діяльності і 10% для онлайн-казино) з першого дня діяльності можуть принести додатково 96 млн євро доходів бюджету протягом першого року", - йдеться в повідомленні BGC.

Асоціація відзначає, що на ринку азартних ігор онлайн очікується стабільне зростання протягом наступних п'яти років (приблизно на 80%), відповідно будуть зростати і податкові надходження.

"BGC також стурбована і хоче привернути увагу органів влади України до незаконних спроб реєстрації торгових марок, які вже належать міжнародним компаніям, що працюють в області азартних ігор онлайн, включаючи багатьох членів самої організації. Протягом останніх тижнів Український інститут інтелектуальної власності ("Укрпатент") отримав десятки шкідливих заявок на реєстрацію товарних знаків. Ми побоюємося, що такі дії будуть охолоджувати інтерес міжнародних компаній до інвестування в країну і серйозно псувати репутацію України як сприятливого для бізнесу регіону", - сказано в релізі Асоціації.

Такі заявки спрямовані виключно на встановлення бар'єрів для входу на ринок і викривлення конкуренції на майбутньому ринку азартних ігор онлайн, що зашкодить українським споживачам, додають в BGC.

За словами директора міжнародного BGC П'єра Турньє, влада України та члени асоціації обопільно зацікавлені у становленні ринку азартних ігор онлайн з ефективним регулюванням.

"Ми готові до рішучих дій щодо зловмисних заявок на реєстрацію товарних знаків. І разом з членами асоціації BGC, яких безпосередньо стосується ця ситуація, маємо намір захищати їхні права юридичними методами. Однак, для цього нам знадобиться підтримка уповноважених державних органів України, щоб зменшити потенційні ризики", - резюмував він.

Нагадаємо, 14 липня народні депутати прийняли у другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу попри велику кількість поправок.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".