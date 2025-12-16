Безуглая заблокировала трибуну Рады: между депутатами возникла потасовка

В сети появилось видео, как нардеп Марьяна Безуглая принесла в сессионный зал плакаты и клейкую ленту и обклеила ими трибуну. В ответ на это председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук неоднократно призывал депутата освободить трибуну и не препятствовать работе парламента.

Он подчеркнул, что регламент запрещает блокирование трибуны и вмешательство в работу председательствующего, а также подчеркнул, что народные депутаты будут выступать только с мест, определенных регламентом.

"Уважаемые коллеги, в частности те, кто стоит за трибуной, еще раз подчеркиваю: время для предрождественских вытынанок и других форматов ручного труда еще не наступило. Прошу освободить трибуну от результатов творческой деятельности отдельных депутатов. Пожалуйста, приведите трибуну в порядок - и мы начнем наше заседание", - говорил Стефанчук.

Однако конфликт обострился во время исполнения государственного гимна Украины. Народный депутат Сергей Тарута пытался разблокировать трибуну: сорвал заградительные ленты и вступил в перепалку с Марьяной Безуглой.

Безуглая опубликовала в соцсетях видео стычки с Тарутой, назвав его "другом Сырского". По ее словам, Тарута вместе с депутатами от "Батькивщины" сорвал плакаты, которые она принесла в сессионный зал.

Заблокировав работу парламента, Безуглая выдвинула требования к военно-политическому руководству. В частности, она призвала немедленно провести военную реформу и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После стычек Безуглой с несколькими депутатами и объявленного перерыва народные депутаты решили выступать со своих мест.