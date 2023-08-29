Безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц: что нужно делать

Безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц. Для этого нужно присоединиться к проекту "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявила, что проект "Армия восстановления" стартовал осенью прошлого года, он работает уже в 19 регионах. К программе уже присоединились почти 48 тысяч безработных, которые, восстанавливая поврежденное имущество, заработали 305 млн гривен.

Самое большое количество участников проекта в Харьковской области - 9180 человек, в Полтавской - 7 037 человек, Донецкой - 5 734, Черниговской - 5 152, Киевской - 5 140.

Виды работ, которые предлагаются безработным, зависят от конкретного региона. В период выполнения работ с людьми заключают трудовой договор. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузки, расфасовки и доставки гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонта военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

Безработица в Украине

По данным Государственной службы занятости, безработица в Украине упала до исторического минимума. В июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, тогда как в прошлом году было более 296 тысяч.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Размер минимальной помощи по безработице сократили с 1800 до 1000 гривен.

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