ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц: что нужно делать

Украина, Вторник 29 августа 2023 16:00
UA EN RU
Безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц: что нужно делать Фото: безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Безработные в Украине могут получать по 6700 гривен в месяц. Для этого нужно присоединиться к проекту "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявила, что проект "Армия восстановления" стартовал осенью прошлого года, он работает уже в 19 регионах. К программе уже присоединились почти 48 тысяч безработных, которые, восстанавливая поврежденное имущество, заработали 305 млн гривен.

Самое большое количество участников проекта в Харьковской области - 9180 человек, в Полтавской - 7 037 человек, Донецкой - 5 734, Черниговской - 5 152, Киевской - 5 140.

Виды работ, которые предлагаются безработным, зависят от конкретного региона. В период выполнения работ с людьми заключают трудовой договор. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузки, расфасовки и доставки гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;
  • плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонта военной амуниции;
  • помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

Безработица в Украине

По данным Государственной службы занятости, безработица в Украине упала до исторического минимума. В июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, тогда как в прошлом году было более 296 тысяч.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Размер минимальной помощи по безработице сократили с 1800 до 1000 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше