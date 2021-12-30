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Безробітні з 1 січня зможуть отримати безвідсотковий кредит на відкриття власного бізнесу

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 11:47
Безробітні з 1 січня зможуть отримати безвідсотковий кредит на відкриття власного бізнесу Фото: безробітні зможуть отримати кредит на власну справу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені українці зможуть отримати кредит з державного бюджету для започаткування власного бізнесу. Кошти платників податків надаватимуться в рамках нової програми "Рука допомоги ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається в повідомленні, на реалізацію програми у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

Безвідсотковий кредит до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Через три роки підприємницької діяльності кредит потрібно повернути. Сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати кредит буде не потрібно.

Для отримання кредиту потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Крім того, до центру зайнятості необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, за даними Держстату, у III кварталі 2021 року кількість безробітного населення в Україні склала 1,6 млн осіб.

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