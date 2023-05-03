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"Беспрецедентный план". ЕС увеличит производство снарядов до 1 млн в год, - еврокомиссар

Фото: европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз увеличит объем производства снарядов до миллиона единиц в год. Боеприпасы будут направляться Украине и членам ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам Бретона, план Еврокомиссии является "беспрецедентным" и направлен на наращивание европейской обороноспособности.

Он отметил, что после решения Еврокомиссии выделить дополнительные 500 млн евро на производство снарядов оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".

"Сегодня европейская промышленность не достаточно масштабна для того, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов. Но она имеет потенциал для этого", - сказал Бретон.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что приоритетной задачей остается снабжение снарядов Украине.

"Чтобы поддержать Украину в очень краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что производством снарядов будут заниматься 13 стран. В частности, Болгария, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Италия, Швеция, Словения, Хорватия и Греция. Их недавно посетил еврокомиссар. Бретон также намерен проверить мощности в Германии и Испании.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила план по наращиванию производства снарядов. ЕС выделил 500 млн евро на наращивание темпов производства боеприпасов.

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