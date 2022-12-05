RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беспрецедентные расходы. Россияне испытывают нехватку снарядов и вынуждены экономить

Фото: россияне из-за нехватки боеприпасов вынуждены экономить (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Поэтому оккупанты вынуждены экономить снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

"Уровень расхода боеприпасов (со стороны РФ, - ред.) ну просто беспрецедентен. Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит сейчас уже наступает (вооружение у РФ, - ред). Еще где-то месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6-10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов", - сказал Сырский.

Он отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще перед тем, как они попадут на позиции. ВСУ обстреливают логистические пути россиян.

"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", - добавил командующий.

Напомним, по словам Сырского, российские оккупанты изменили тактику боя на востоке Украины после назначения Суровикина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины