Беспрецедентное количество авиации. Игнат назвал особенность ночного обстрела

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Сегодня несколько десятников бортов нетипично собственно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами", - рассказал он.

Кроме того, по словам спикера, активность авиации была высокой.

"Именно поэтому F-16, которые мы хотим как можно быстрее получить от партнеров, не должны уступать российским самолетам по таким тактико-техническим характеристикам. Они должны их преобладать, чтобы отогнать их подальше от наших границ", - добавил Игнат.

Обстрел Украины 18 сентября

Основной удар дронов-камикадзе и ракет во время массированной атаки по Украине в ночь на понедельник, 18 сентября, пришелся на четыре региона - Одесскую, Николаевскую, Хмельницкую и Кировоградскую области.

В частности, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО. По данным ВВС Украины, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет. В свою очередь, оккупанты выпустили 24 беспилотника и 17 ракет.