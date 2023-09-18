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Беспрецедентное количество авиации. Игнат назвал особенность ночного обстрела

Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ничьей атаки по Украине в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Сегодня несколько десятников бортов нетипично собственно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами", - рассказал он.

Кроме того, по словам спикера, активность авиации была высокой.

"Именно поэтому F-16, которые мы хотим как можно быстрее получить от партнеров, не должны уступать российским самолетам по таким тактико-техническим характеристикам. Они должны их преобладать, чтобы отогнать их подальше от наших границ", - добавил Игнат.

Обстрел Украины 18 сентября

Основной удар дронов-камикадзе и ракет во время массированной атаки по Украине в ночь на понедельник, 18 сентября, пришелся на четыре региона - Одесскую, Николаевскую, Хмельницкую и Кировоградскую области. 

В частности, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО. По данным ВВС Украины, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет. В свою очередь, оккупанты выпустили 24 беспилотника и 17 ракет.

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