Беспилотники США летают дальше от Крымского полуострова, - CNN

Разведывательные беспилотники США продолжают совершать полеты над Черным морем в международном воздушном пространстве, и летят дальше от оккупированного РФ украинского Крымского полуострова после столкновения американского MQ-9 Reaper и российского истребителя на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Штаты переместили полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Черного моря, и дроны-разведчики летают южнее над морем, рассказали официальные лица США.
По словам одного из чиновников, маршруты подбираются с намерением "не быть слишком провокационными", поскольку администрация президента США по-прежнему старается избежать инцидента, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.
Чиновник сказал, что такие полеты дронов будут продолжаться временно, но добавил, что уже есть "аппетит" вернуться на маршруты, расположенные ближе к контролируемой РФ территории.
Официальные лица также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широком закрытии воздушного пространства вокруг юга и востока Украины, чтобы заставить американские беспилотники летать дальше.
Во вторник, 21 марта, коммерческий веб-сайт отслеживания полетов FlightRadar24 показал, что американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, используемый для наблюдения, остается в южной и юго-западной частях Черного моря на высоте примерно 15 850 метров.
Как заявил 21 марта пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, США продолжают эксплуатировать беспилотники в Черном море, и они совершают полеты "в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом".
При этом на брифинге для прессы он отказался сообщить, изменили ли США свои маршруты или профили миссии после столкновения в минувший вторник американского БПЛА и двух российских истребителей.
"Я не собираюсь из соображений оперативной безопасности вдаваться в подробности маршрутов, миссий, сроков и тому подобного", - отметил Райдер.
Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Добавим также, что позже российский Су-27 пытался сбить украинский дрон Bayraktar над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма.
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