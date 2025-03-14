Беспилотник атаковал воинскую часть в Нижегородской области, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Росавиация еще днем сообщала о том, что аэропорт "Стригино" временно не принимал, а также не отправлял авиарейсы. В то же время о пострадавших в результате атаки пока неизвестно.

ASTRA добавляет, что ранее обнаруживала на территории части 36994 в Мулино пыточную, где раненых мобилизованных приковывали наручниками к батарее и били в разрушенном здании на территории штаба.

Отмечается, что согласно открытым данным, в поселке расположен 333-й Центр боевой подготовки Западного военного округа. Как пишут росСМИ, этот объект, является якобы "уникальным". До введения санкций его строили при участии немецкой Rheinmetall Defence Electronics.

"Центр сочетает традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями: комплексные тренажеры воссоздают поле боя в 3D, а физическая среда включает макеты городов и поселков для тактических учений... Пропускная способность Центра - до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 тысяч человек ежегодно", - пишет ASTRA.

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина неоднократно успешно наносила удары по стратегическим объектам врага, в том же числе нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и не только.

Например, на днях украинские дроны поразили газокомпрессорные станции и склад ракет к С-300/С-400.