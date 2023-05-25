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Безопасность саммита в Молдове обеспечат американские и британские военные

Фото: Военный США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Молдове в период с 25 мая по 2 июня проведут международные учения по противовоздушной обороне. Их целью станет обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Национальная армия проведет в период с 25 мая по 2 июня текущего года объединенные международные учения по противовоздушной обороне "Воздушный бастион-2023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учений является обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества.

Учения, запланированные в соответствии с самыми высокими международными стандартами, пройдут в учебных центрах Национальной армии и прилегающих регионах. В них примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских, румынских и американских солдат.

Саммит Европейского политического сообщества в Молдове

Состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе. Официальное приглашение на этот счет было подписано президентом Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Его направили главам государств и правительств стран-участниц.

На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. Лидеры на встрече в Кишиневе обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита Европейского политического сообщества.

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