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Соглашение о безопасности с ЕС будет гарантировать длительную поддержку Украины, - Мишель

Фото: президент Евросовета Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Европейский союз сегодня, 27 июня, подпишут соглашение о безопасности. Оно будет гарантировать длительную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Евросовета Шарля Мишеля перед саммитом ЕС.

"Сегодня мы сможем подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что очень важно, потому что этим мы пошлем месседж, что мы намерены поддерживать Украину так долго, сколько это понадобится", - сказал он.

Мишель также приветствовал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его мнению, это дополнительный шаг, демонстрирующий приверженность украинцам, лидерство и политическую волю для присоединения к Евросоюзу.

Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину не только в военной сфере, но и финансово.

"Мы приняли решение нацелиться на доходы от замороженных активов, приняв важные решения на уровне ЕС. Это означает, что в последующие недели и месяцы первое выделение средств будет конкретным и эффективным. Мы также работаем с партнерами из "Большой семерки", чтобы предоставить дополнительные 50 млрд евро", - добавил Мишель.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС также прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что Европа должна наверстать упущенное время в обороне, добавив, что это будет непросто.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с почти 20 странами. Среди них США, Германия, Великобритания, Франция, Дания, Нидерланды, Норвегия.

Как ожидается, сегодня Украина и Европейский союз подпишут соглашение о безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС с этой целью.

Как сообщил глава государства, в Брюсселе он также подпишет еще два соглашения о гарантиях безопасности. Кроме того, Зеленский проведет переговоры с лидерами Евросоюза.

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