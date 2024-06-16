Безопасность на ЗАЭС, доступ к портам и возвращение пленных. Что в совместном заявлении саммита мира

Участники саммита мира в Швейцарии приняли совместное коммюнике. Оно включает в себя три аспекта украинской формулы мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Главные аспекты декларации первого саммита мира:
Ядерная безопасность. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.
Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима.
Доступ к портам. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.
Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
Возвращение пленных. Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.
15 и 16 июня в Швейцарии прошел саммит мира Украины. В нем приняли участие представители 100 стран и международных организаций.
Несмотря на заявления СМИ, участники саммит мира приняли общую декларацию. Как известно, ее подписали 80 государств и четыре организации. Среди тех, кто не подписал коммюнике - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, документ будет открытым. То есть, даже после завершения саммита страны смогут подписать декларацию.
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