Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, - Кошта

Выступая перед депутатами, Кошта заявил, что сейчас Европа столкнулась с геополитической напряженностью и серьезными вызовами. По его словам, война России против Украины и более широкая угроза для Европы заставили ЕС принимать амбициозные решения по укреплению обороны и безопасности.

"Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. Поэтому мы подкрепляем слова реальными действиями", - подчеркнул Кошта и пообещал продолжать работу над укреплением Европы.

Присутствующая на дебатах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа должна взять больший контроль над своей обороной, поскольку "спектр угроз расширяется с каждым днем". Она напомнила о новом плане ReArm Europe, согласно которому ЕС должен ускорить производство оборонной продукции.

"Мир больше нельзя воспринимать как должное, ведь европейский порядок безопасности оказался под угрозой", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Многие депутаты поддержали новые инициативы Еврокомиссии по усилению оборонной промышленности, укреплению границ ЕС и продолжению поддержки Украины. Вместе с тем некоторые депутаты подчеркнули необходимость долгосрочной общей оборонной стратегии, которая будет учитывать как нынешние, так и будущие вызовы, в частности на восточных границах ЕС.