Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы, - Кошта

Во вторник, 11 марта, в Европейском парламенте состоялись дебаты относительно обороноспособности ЕС и поддержки Украины. На заседании председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что безопасность Европы и Украины неразрывно связаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Выступая перед депутатами, Кошта заявил, что сейчас Европа столкнулась с геополитической напряженностью и серьезными вызовами. По его словам, война России против Украины и более широкая угроза для Европы заставили ЕС принимать амбициозные решения по укреплению обороны и безопасности.
"Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. Поэтому мы подкрепляем слова реальными действиями", - подчеркнул Кошта и пообещал продолжать работу над укреплением Европы.
Присутствующая на дебатах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа должна взять больший контроль над своей обороной, поскольку "спектр угроз расширяется с каждым днем". Она напомнила о новом плане ReArm Europe, согласно которому ЕС должен ускорить производство оборонной продукции.
"Мир больше нельзя воспринимать как должное, ведь европейский порядок безопасности оказался под угрозой", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Многие депутаты поддержали новые инициативы Еврокомиссии по усилению оборонной промышленности, укреплению границ ЕС и продолжению поддержки Украины. Вместе с тем некоторые депутаты подчеркнули необходимость долгосрочной общей оборонной стратегии, которая будет учитывать как нынешние, так и будущие вызовы, в частности на восточных границах ЕС.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии сообщила, что Европейский Союз начинает внедрять план перевооружения Европы. ЕС запускает программу REARM Europe на 800 миллиардов евро для укрепления безопасности. По ее словам, это решение может стать основой для создания Европейского оборонного союза.
Будущие инвестиции в военное оборудование и инфраструктуру безопасности будут способствовать развитию ключевых отраслей, в частности: цифровизации, транспортных сетей, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, безопасной связи.
Кроме того, фон дер Ляйен отметила значение технологий, таких как спутниковые сети, автономные транспортные средства и робототехника, которые важны не только для обороны, но и для конкурентоспособности Европы.
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