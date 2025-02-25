Безопасность - прежде всего: Leroy Merlin установила модульные бомбоубежища для защиты покупателей и работников

В непростых условиях "Леруа Мерлен Украина" делает важный шаг для безопасности своих работников и клиентов. Компания установила современные модульные бомбоубежища у своих строительных гипермаркетов, где нет стационарного укрытия, чтобы каждый посетитель и сотрудник мог чувствовать себя защищённым.

Фото: бомбоубежище Леруа Мерлен (пресс-служба Леруа Мерлен Украина"

Это бетонные сооружения длиной пятнадцать метров и шириной три метра, где можно разместить десятки людей. Каждое такое укрытие стоит 2 млн гривен. Они отвечают всем стандартам гражданской защиты и способны выдержать значительные нагрузки от взрывов и обломков. Стены бомбоубежищ толщиной 25 см способны выдержать взрывную волну силой до 10 тонн на квадратный метр и защитят, например, от обломков снарядов массой до 40 килограммов, которые движутся со скоростью до 200 метров в секунду, что считается эффективной защитой от авиационных и артиллерийских ударов.

"Главный офис "Леруа Мерлен" без колебаний отреагировал на нашу инициативу установки укрытий возле торговых центров, ведь в нашей компании такая политика, что самое главное - это человек и его безопасность", - рассказывает руководитель службы безопасности "Леруа Мерлен Украина" Оливье Гав.

Расположение и обеспечение

Бомбоубежища расположены непосредственно рядом с магазинами. Это массивные бетонные сооружения, которые обеспечивают надежную защиту. В критических ситуациях здесь могут укрыться не только сотрудники, но и посетители магазина, а также жители близлежащих домов.

"Эти укрытия созданы для безопасности всех, кто находится в магазине во время воздушной тревоги - как сотрудников, так и клиентов. Теперь люди знают, что в случае опасности они могут быстро найти надежную защиту рядом с магазином", - объясняет директор одного из столичных магазинов "Леруа Мерлен" Александр Сенчило.

Каждое укрытие рассчитано на 50 человек, однако при необходимости может вместить больше людей. Оно оснащено всем необходимым: системой вентиляции, освещением, аптечками, огнетушителями, электрическими конвекторами на случай холодной погоды и противоударными воздушными клапанами. Также в планах - установка умывальников на случай пребывания в течение длительного времени.

Требования к безопасности

Кроме надежных укрытий, работники сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" проходят специальные тренинги, где их обучают правилам поведения в случае чрезвычайных ситуаций. В планах компании - до конца года обучить всех сотрудников необходимым навыкам собственной безопасности и экстренной помощи.

"Профильные специалисты учат наших сотрудников, как правильно реагировать на опасность. Мы приглашаем медицинских работников, чтобы преподавали нашим сотрудникам основы первой медицинской помощи. Во всех магазинах есть тактические аптечки, мягкие носилки на случай инцидента. Вопрос безопасности в нашей торговой сети на первом месте", - объясняет руководитель службы безопасности "Леруа Мерлен" Украина Оливье Гав.

Безопасность - приоритет Leroy Merlin

В компании отмечают, что безопасность людей - на первом месте. Именно поэтому во время воздушных тревог работа магазинов прекращается, а все присутствующие перемещаются в бомбоубежища. Кроме того, за укрытиями ведется постоянный технический надзор: проверяется работа вентиляции, освещения, дверных механизмов.

Установка бомбоубежищ Leroy Merlin - это важный шаг в обеспечении безопасности граждан в условиях современных угроз. Такие инициативы не только спасают жизни, но и демонстрируют социальную ответственность бизнеса.