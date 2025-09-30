Безопасность без компромиссов. В KLR Bus рассказали о стандартах пассажирских перевозок

Автобусный перевозчик KLR Bus придерживается европейских стандартов безопасности, инвестируя в техническое состояние, подготовку водителей и защиту пассажиров на международных маршрутах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий основателя KLR Bus Андрея Хоркавого.
По его словам, соблюдение норм украинского законодательства по стандартам безопасности - обязанность каждого перевозчика.
При этом компании, работающие на международных маршрутах, должны учитывать и европейские требования, в частности, иметь действующую лицензию, соответствующие разрешения и обеспечивать регулярный технический контроль транспортных средств с подтверждением действующего сертификата пригодности.
Автопарк компании насчитывает более 100 современных автобусов, включая VanHool, Neoplan, Mercedes и Setra.
Они оснащены активными и пассивными системами безопасности: ABS, ESC, ATC, мониторингом давления в шинах, системами предупреждения выхода из полосы и др. Также предусмотрены ремни безопасности для пассажиров, противопожарные системы, аварийные выходы, аптечки и современное освещение.
Важная составляющая - подготовка водителей. Они проходят регулярные курсы, подтверждают квалификацию и учатся оказывать медицинскую помощь.
Как рассказал Андрей Хоркавый, на самых длинных маршрутах KLR Bus, таких как "Запорожье - Севилья", работает сразу несколько экипажей для соблюдения норм отдыха.
KLR Bus также заботится о правах пассажиров, соблюдая европейские и украинские нормы.
"Забота о пассажирах для нас не просто обязанность, а часть культуры ответственности", - говорит Хоркавый.
Если рейс отменен, пассажиры имеют право на такую помощь, как обеспечение напитками и едой, альтернативный маршрут, в случае необходимости - проживание.
Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченной мобильностью. Им оказывается помощь при посадке и высадке, инвалидная коляска при этом перевозится бесплатно.
Основатель KLR Bus отмечает, что развитие отрасли сдерживает отсутствие доступных кредитных программ для обновления транспорта, государственных гарантий, компенсационных механизмов.
"Безопасность на дороге - приоритет не только для перевозчика, водителя и пассажира, но и для государства", - считают в компании.
В то же время Андрей Хоркавый убежден, что украинский бизнес способен не только соответствовать европейским стандартам, но и повышать планку ответственности.
"Поэтому компании, формирующие новые стандарты безопасности, имеют конкурентное преимущество и накапливают главный капитал - доверие", - подытожил он.
Напомним, недавно терминал KLR в Хмельницком получил Международный сертификат соответствия услуг. Это означает, что компания отвечает требованиям нормативно правовых документов Евросоюза и Украины.