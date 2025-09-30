Безопасность без компромиссов. В KLR Bus рассказали о стандартах пассажирских перевозок

По его словам, соблюдение норм украинского законодательства по стандартам безопасности - обязанность каждого перевозчика.

При этом компании, работающие на международных маршрутах, должны учитывать и европейские требования, в частности, иметь действующую лицензию, соответствующие разрешения и обеспечивать регулярный технический контроль транспортных средств с подтверждением действующего сертификата пригодности.

Стандарты безопасности KLR Bus

Автопарк компании насчитывает более 100 современных автобусов, включая VanHool, Neoplan, Mercedes и Setra.

Они оснащены активными и пассивными системами безопасности: ABS, ESC, ATC, мониторингом давления в шинах, системами предупреждения выхода из полосы и др. Также предусмотрены ремни безопасности для пассажиров, противопожарные системы, аварийные выходы, аптечки и современное освещение.

Важная составляющая - подготовка водителей. Они проходят регулярные курсы, подтверждают квалификацию и учатся оказывать медицинскую помощь.

Как рассказал Андрей Хоркавый, на самых длинных маршрутах KLR Bus, таких как "Запорожье - Севилья", работает сразу несколько экипажей для соблюдения норм отдыха.

KLR Bus также заботится о правах пассажиров, соблюдая европейские и украинские нормы.

"Забота о пассажирах для нас не просто обязанность, а часть культуры ответственности", - говорит Хоркавый.

Если рейс отменен, пассажиры имеют право на такую ​​помощь, как обеспечение напитками и едой, альтернативный маршрут, в случае необходимости - проживание.

Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченной мобильностью. Им оказывается помощь при посадке и высадке, инвалидная коляска при этом перевозится бесплатно.

Важность поддержки государства

Основатель KLR Bus отмечает, что развитие отрасли сдерживает отсутствие доступных кредитных программ для обновления транспорта, государственных гарантий, компенсационных механизмов.

"Безопасность на дороге - приоритет не только для перевозчика, водителя и пассажира, но и для государства", - считают в компании.

В то же время Андрей Хоркавый убежден, что украинский бизнес способен не только соответствовать европейским стандартам, но и повышать планку ответственности.

"Поэтому компании, формирующие новые стандарты безопасности, имеют конкурентное преимущество и накапливают главный капитал - доверие", - подытожил он.