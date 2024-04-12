Безопасность Евросоюза не должна полностью зависеть от НАТО и США, - премьер Франции
В поддержании собственной безопасности, Европейский Союз должен, прежде всего, полагаться на свои силы, а не на зонтик безопасности Североатлантического союза (НАТО).
Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу CBC.
"Я не хочу, чтобы безопасность Франции и ЕС зависела от других. Нам следует полагаться преимущественно на себя. Нам нужен второй "спасатель": да, есть НАТО, но мы также должны укрепить политику обороны в ЕС, чтобы иметь этого другого спасателя", - сказал Атталь.
Он также отметил, что не хочет, чтобы "наша безопасность, наш выбор и наша способность поддерживать Украину, зависела от голосования за Атлантическим океаном".
Атталь отказался прокомментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет иметь возможное повторное избрание президентом США Дональда Трампа.
"Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС нужно справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика", - сказал премьер-министр Франции.
Помощь Украине со стороны Франции
В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что без военной помощи США, Украина потеряет много людей на фронте. Вооруженные силы не получат новых успехов на поле боя и будут вынуждены отступать.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, поскольку США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи.
На днях Британия и Франция договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.
Тем временем ЕС создает собственные силы быстрого реагирования, но это не общая армия.
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