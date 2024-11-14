Безопасность данных: что нужно знать о защите ваших устройств от вредоносного ПО

Вредоносное программное обеспечение является серьезной угрозой для пользователей цифровых устройств, ведь его задача - предоставить злоумышленникам доступ к вашим данным. Однако от этого можно защититься.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "КибербезопасностьФинансов".
Таким образом, мошенническое ПО может:
Чтобы избежать вредоносного ПО и защитить свои устройства, эксперты рекомендуют соблюдать несколько важных правил:
Это поможет избежать установки мошеннических приложений, которые могут злоупотреблять вашими личными данными.
При этом использование файервола в качестве "защитного барьера" поможет блокировать опасный контент.
Также полезно будет сделать график регулярной проверки устройств с помощью антивируса.
Однако помните, что вам все равно нужно быть осторожными со ссылками, всплывающими окнами-уведомлениями, открываемыми файлами и переходящими сайтами.
Именно поэтому проверка на вирусы перед их использованием обязательна.
Перед использованием отключите функцию автозапуска (при наличии) в настройках операционной системы, что тоже поможет защитить носители данных.
Специалисты обращают внимание, что конфиденциальные данные желательно шифровать, а также следует избегать чужих устройств.
Кроме того, регулярно делайте резервные копии данных, что позволит вам восстановить данные в случае их потери на устройстве. Желательно, чтобы у вас был оригинал и две копии.
Полезно сохранить данные на двух различных носителях (например, на жестком диске и на облачном хранилище).
Кроме этого, специалисты советуют менять стандартные пароли перед началом эксплуатации. Делайте пароли более сложными, это также помогает защититься от мошенников.
Кроме того, убедитесь, что изготовитель регулярно предоставляет обновления для устройства, чтобы устранять обнаруженные уязвимые места и повышать его безопасность.
Также не оставляйте без присмотра ноутбуки, смартфоны, флешки, другие устройства и выключайте на своих устройствах функции, которыми вы не пользуетесь (GPS, Bluetooth, веб-камера и т.д.).
Этот процесс на вашем устройстве можно заметить сразу, если вы найдёте самые главные признаки, включающие:
При наличии приведенных выше признаков, вам нужно немедленно произвести сканирование устройства антивирусом и принять меры по их устранению. Также рекомендуется обратиться к специалисту.
Подробнее о заражении вашего устройства вирусом - читайте в нашем материале.
Ранее правоохранители рассказали украинцам, как обезопасить свои аккаунты от взлома киберпреступников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.