Безопасность в Черном море - глобально важный фактор, - Зеленский

Безопасность в Черном море является глобально важным фактором, а РФ, блокируя полноценную работу зернового коридора, вредит странам во всем мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

В ходе рабочей поездки в Одессу президент уделил особое внимание функционированию зернового коридора и безопасности в Черном море.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству - это глобально важный фактор безопасности", - сказал Зеленский.

Россия продолжает блокировать порт "Южный"

Он подчеркнул: весь мир видит, что может угрожать их портам, если РФ "сойдёт с рук блокировка мореходства в Черном море". Так, Россия продолжает блокировать порт "Южный", который должен участвовать в работе "зернового соглашения" - сейчас там накоплено более полутора миллионов тонн агропродукции.

"Это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, в частности Турция, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что блокада одного порта в Украине создает "чрезвычайно серьезные риски" для разных народов, в том числе и тех, отношениями с которыми Россия "еще и пытается спекулировать".

Зерновое соглашение

С июля 2022 года начало свое действие так называемое "зерновое соглашение" - договор между Украиной, РФ, Турцией и ООН о разрешении на экспорт украинского зерна из трех портов.

РФ постоянно пытается саботировать соглашение, а с мая этого года она блокирует его работу из порта "Южный".

А 31 мая ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре приступить к подготовительной работе к началу транзита через Украину российского аммиака. Якобы это "может спасти зерновое соглашение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.